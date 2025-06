Schody "pokonały" graczy. The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered chcą lepszego dostępu do jednej z najpopularniejszych lokacji

Podobno Frostcrag Spire to absolutny faworyt wśród lokacji w The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Wieża górująca nad Cyrodiil zachwyca swoją konstrukcją i obracającymi się mechanizmami. Można tam tworzyć zaklęcia i mikstury, teleportować się do najważniejszych miast oraz eksponować zebrane łupy. Dla wielu graczy to wymarzony dom w świecie gry, ale niestety jest też jeden poważny problem – schody.

Gracze chcą wygodniejszego dostępu do Frostcrag Spire w Oblivion Remastered

Po wyczyszczeniu lochu, zamknięciu wrót Otchłani, zebraniu kilkunastu Nirnrootów i ogólnie ciężkim dniu bohatera, wielu graczy marzy tylko o jednym – szybkim powrocie do Frostcrag Spire na odpoczynek i uzupełnienie mikstur. Jednak po teleportacji... gracz ląduje u podnóża długich i krętych schodów, które prowadzą do wieży. Jak się okazuje nikomu nie chce wspinać się na górę, choć teoretycznie nie jest to jakiś super długi proces.