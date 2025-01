Poznaliśmy zwycięzców Steam Awards 2024. Astro Bot nie został nagrodzony

W 2024 roku mieliśmy okazję zobaczyć wiele rozdań nagród dotyczących branży gier. Odbyły się takie wydarzenia, jak między innymi The Game Awards, Indie Game Awards oraz Golden Joystick Awards. Poznaliśmy zwycięzców wielu kategorii, a jeden z eventów właśnie ogłosił ostatnich wyróżnionych za osiągnięcia z ubiegłego roku.

Steam Awards 2024 - wszyscy zwycięzcy

Jakiś czas temu informowaliśmy o grach nominowanych na Steam Awards 2024. Valve odpowiedzialne za zorganizowanie wydarzenia właśnie opublikowało pełną listę zwycięzców we wszystkich jedenastu kategoriach. Najbardziej docenioną produkcją został Black Myth Wukong, który pojawił się aż trzy razy. Projekt autorstwa Game Science został mianowany najlepszą grą w ubiegłym roku. Przypomnijmy, że na The Game Awards 2024 to Astro Bot został w ten sposób nagrodzony. Oto lista wyróżnionych produkcji