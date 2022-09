Phantom Fury to sequel Iron Fury. Trailer prezentuje staroszkolnego FPS-a

Deweloper Slipgate Ironworks i wydawca 3D Realms zapowiedzieli Phantom Fury – strzelaninę FPP wzorowaną na produkcjach z lat 90. Tytuł ma stanowić swego rodzaju kontynuację wydanego trzy lata temu Ion Fury. Prezentację shootera ubogacono krótkim, ale bardzo dynamicznym zwiastunem . Publikujemy go na dole newsa.

Akcja strzelanki ma rozgrywać się kilka lat po wydarzeniach ze wspomnianego Ion Fury. Główną bohaterką tytułu będzie ponownie Shelly "Bombshell" Harrison. Shelly obudzi się ze śpiączki z nowym ramieniem bionicznym i będzie mieć za zadanie ochronić niebezpieczny artefakt i, co za tym idzie, ocalić ludzkość. W tym celu uzbrojona po zęby postać wyruszy w podróż po Ameryce. Tytuł zaoferuje ponad 20 broni; poza tymi kojarzonymi z poprzedniej odsłony znalazło się też miejsce na nowe “zabawki”.

Phantom Fury – kiedy premiera?

FPS ma zadebiutować na platformach PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S i and Nintendo Switch. Na razie nie ujawniono dokładnej daty premiery; póki co wiadomo jedynie tyle, że Phantom Fury trafi do łapek fanów gatunku w 2023.