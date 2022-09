NHL 23 – nowy trailer prezentuje nowości w trybach gry

Kolejną odsłonę cyklu NHL zapowiedziano pod koniec sierpnia. Wtedy też dowiedzieliśmy się, że na okładce gry zagoszczą Trevor Zagras z Anaheim Ducks i Sarah Nurse z kanadyjskiej drużyny narodowej. NHL 23 ma zadebiutować na całym świecie już 14 października. Pod tym adresem publikowaliśmy wideo z gameplayem. Natomiast teraz pokazano nowy materiał wideo, który prezentuje zmiany wprowadzone do poszczególnych trybów .

Odświeżenia doczekał się przede wszystkim Franchise Mode – na trailerze omówiono ulepszenia w opcjach. W dalszej części filmiku ujawniono szczegóły na temat rozgrywek międzyplatformowych, które pojawią się w NHL-u po raz pierwszy. A w Online Versus zadebiutuje m.in. możliwość zapisu strategii.

NHL 23 – platformy

Najnowsza część serii nie ukaże się na pecetach – tak samo, jak miało to miejsce w przypadku poprzedniej odsłony. W NHL 23 zagramy wyłącznie na konsoli – do sprzedaży trafią wydania na systemy PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Series X/S.