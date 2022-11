Need for Speed Unbound porównane z NFS Heat. Czy to rzeczywiście nowa generacja?

Do premiery nowej części serii Need for Speed pozostało już niewiele czasu – czy możemy spodziewać się nowego doświadczenia?

Już w przyszłym miesiącu na rynku zadebiutuje najnowsza część popularnej serii gier wyścigowych Need for Speed, czyli Need for Speed Unbound. Produkcję stworzyło studio Criterion Games, które sprawuje aktualnie pieczę nad cyklem – to zespół, który zasłynął głównie z serii Burnout, aczkolwiek w swoim portfolio posiada także inne gry Need For Speed, czyli Hot Pursuit, Wanted czy też Rivals. Pytanie, czy deweloperzy rzeczywiście zaoferują nam nowe doświadczenie. Unbound to pierwsza gra z serii, która zadebiutuje wyłącznie na konsolach nowej generacji.

Porównanie graficzne NFS Unbound kontra Heat

Na poniższym porównaniu możemy zobaczyć ujęcia zarówno z Need for Speed Unbound, jak i Heat. Charakterystyczną cechą nowej części są kolorowe animacje, które dodają nieco lżejszego klimatu. Popularny kanał Cycu1 udostępnił porównanie, aczkolwiek jego twórca sam twierdzi, że Unbound sprawia wrażenie Heat PC Ultra – twórcy użyli tych samych assetów, np. w przypadku oznaczeń (Gate Markers). A Wy co sądzicie? Podzielcie się swoimi opiniami w komentarzach!