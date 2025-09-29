Mnóstwo łatek, zwolnienia, a fajni wciąż niezadowoleni. Zapowiedź kolejnych zmian również nie zadowala fanów Civilization 7

Firaxis ogłosiło kolejne zmiany w Civilization 7, skupiając się na poprawie interfejsu użytkownika. Aktualizacja 1.2.5 wprowadzi szereg usprawnień, które mają sprawić, że gra będzie bardziej przejrzysta i czytelna dla graczy. Jest to już kolejny patch od premiery gry, która nie spotkała się z ciepłym przyjęciem przez wszystkich fanów. Ostatnio dowiedzieliśmy się też o zwolnieniach w 2k, także w zespole odpowiedzialnym za wspomniany tytuł.

Civilization 7 – co zmieni aktualizacja 1.2.5?

Twórcy wzięli na warsztat przede wszystkim menu produkcyjne, które do tej pory w mylący sposób prezentowało dane o przychodach. Po aktualizacji informacje będą przedstawiane w bardziej intuicyjny sposób, a podpowiedzi przy budynkach, ulepszeniach i cudach zostaną rozbudowane.