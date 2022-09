Hit od Rockstar opuszcza katalog PS Plus Extra i Premium

Wczoraj katalog gier Extra i Premium poszerzono o 17 nowych produkcji. Na liście nowości znalazły się między innymi takie tytuły jak DEATHLOOP, Assassin’s Creed: Origins czy Spiritfarer: Farewell Edition. Pełen wykaz publikowaliśmy tutaj. Ale to nie koniec zmian – bibliotekę opuściło właśnie Red Dead Redemption 2. A oprócz tego zachodnie media zauważyły, że 7 października los gry o kowbojach podzieli PGA Tour 2K21.

PS Plus Essential na wrzesień 2022

A skoro już w temacie Plusa jesteśmy, to warto przypomnieć, że aktualnie w Essential odbierzemy trzy gry: TOEM, Need for Speed: Heat i Granbule Fantasy Versus. Mamy na to czas do 3 października. W przeciwieństwie do wyżej wymienionych dwóch produkcji z PS Plus Extra i Premium, dostępu do gier z Essential nie tracimy w z góry określonym terminie – wystarczy mieć wykupiony podstawowy wariant subskrypcji, a zachowamy dostęp do tytułów, które dodaliśmy do biblioteki.