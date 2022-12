Henry Cavill usunięty z Wiedźmina przez niewłaściwe zachowanie? Aktor wprowadzał zmiany w scenariuszu

Poniższe informacje nie zostały potwierdzone przez żadne inne wiarygodne źródło, dlatego należy podchodzić do nich z dużym dystansem. Nie wiadomo, czy podane przez Bounding into Comics doniesienia są wiarygodne, czy też to zwykłe plotki, które nie mają żadnego pokrycia w rzeczywistości. Również sam portal nie ma wysokiej renomy w podawaniu niesprawdzonych informacji, dlatego nie traktujcie poniższych akapitów, jako coś pewnego, co miało rzeczywiście miejsce na planie Wiedźmina.

Henry Cavill został zwolniony z Wiedźmina od Nettflixa?

Oskarżenia dotyczące profesjonalizmu Henry’ego Cavilla zostały po raz pierwszy ujawnione kilka dni temu w najnowszym odcinku Deux U, podcastu plotkarskiego o celebrytach, którego gospodarzem była anonimowa założycielka strony Deux Moi. Na sam koniec odcinka przeczytała wiadomość, którą rzekomo otrzymała od źródła, które zna sytuację i wie, „co naprawdę poszło nie tak” między twórcami a aktorem.

Gwiazdor był chwalony przez ekipę podczas prac nad pierwszym sezonem, pomimo tego, że nie czuli, aby na pierwszym miejscu stawiał pracę zespołową. Wszystko zmieniło się przy drugim sezonie, kiedy nagle Cavill stał się „nieznośny” w pracy z kobietami, w tym z showrunnerką serialu. Aktor chciał wprowadzać zmiany w ostatniej chwili, bez wiedzy Lauren Schmidt Hissrich i reszty scenarzystów.

W drugim i trzecim sezonie coś się zmieniło i stał się naprawdę nieznośny dla kobiet, a to zawsze jest dużym problemem. Szczególnie że showrunnerką serialu jest kobieta. Próbował przejąć kontrolę nad serialem i wprowadzać zmiany w ostatniej chwili bez jej wiedzy. Każdy, kto pracuje w tej branży wie, że to bardzo kłopotliwe. Showrunner musi zaakceptować każdy najdrobniejszy szczegół, nawet guziki do kostiumów.

Reżyserki i scenarzystki miały zostać całkowicie ignorowane na planie przez Henry’ego Cavilla, co uniemożliwiały im pracę. Aktor zaczął zachowywać się toksycznie na planie, nie okazując szacunku ekipie, komentując ich pracę i zachowania. „Szef każdego wydziału narzekał” – przekazało źródło.

Niektóre osoby zrzuciły zachowanie Cavilla na „głębokie uzależnienie od gier”, które miało przypominać pracę „z każdym innym uzależnionym”. Źródło oddało, ze aktor miał być „rozkojarzony, spóźniać się i mieć obsesję”. Zaczęto uważać, ze jego rzekoma mizoginia miała pochodzić ze świata gier, gdzie „język gier nie jest sposobem, w jaki rozmawiasz ze współpracownikami”.

Istnieje długa lista przykładów złego zachowania Cavilla, który okazywał „brak szacunku” do swoich kolegów z planu Wiedźmina, w tym przepisywanie scen oraz odmówienie nakręcenia niektórych fragmentów, w tym scen romantycznych.