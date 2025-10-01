Gracze masowo próbują anulować Xbox Game Pass. Strona Microsoftu nie wytrzymała

Dziś poinformowano o wielkich zmianach w Xbox Game Pass. Microsoft usunął z oferty PC Game Pass, a także podniósł ceny za usługi. Wielu abonentów pośpiesznie zaczęło próbować anulować swoje subskrypcje Game Pass, zanim nastąpi termin ich następnej płatności. Ta gwałtowna reakcja spowodowała jednak nieoczekiwane kłopoty techniczne.
Microsoft podnosi ceny Game Pass – lawina anulowań i awaria strony
Największe kontrowersje wzbudza podniesienie opłaty za najwyższy poziom usługi, czyli pakiet Game Pass Ultimate, które osiągnęło poziom aż 50 procent. Masowy pośpiech użytkowników do zakończenia subskrypcji doprowadził do przeciążenia witryny Microsoftu. Wielu użytkowników zgłaszało, że witryna ciągle się zawieszała, uniemożliwiając im skuteczne zakończenie procesu rezygnacji.
Nawet w sytuacjach, gdy subskrybentom uda się wejść na stronę anulowania, jej funkcjonowanie jest wyraźnie spowolnione. To nadzwyczaj wolne działanie portalu sugeruje, że ogromna liczba osób zdecydowała się porzucić Game Pass w świetle ostatnich wiadomości o podwyżkach. Choć dokładna przyczyna awarii nie została oficjalnie podana, istnieje duże prawdopodobieństwo, że jest ona bezpośrednim skutkiem znacznie większej niż zwykle aktywności na tej konkretnej podstronie.
GramTV przedstawia:
Obecna sytuacja diametralnie różni się od początkowych lat funkcjonowania usługi, kiedy to kluczową zaletą Game Pass była jego powszechna dostępność i przystępność cenowa. Mimo pewnych korzyści, obecne działania wywołały masowy pośpiech w celu rezygnacji z usługi.