Poznaliśmy ofertę Games with Gold na październik 2022. Lista nie zachwyca

Ciężko powiedzieć, że mamy do czynienia z dobrym zestawieniem – przede wszystkim dlatego, że, jak nietrudno zauważyć, amerykańska korporacja zamierza udostępnić tylko dwa tytuły. Wiedzieliśmy wprawdzie wcześniej, iż od przyszłego miesiąca Games with Gold będzie oferować wyłącznie produkcje z Xboksa One, jeśli chodzi o starszą generację, ale tak słabej oferty to chyba nikt się nie spodziewał.

Subskrypcja Xbox Live Gold pozwala przede wszystkim na granie ze znajomymi w trybie wieloosobowym. Jak już wspomnieliśmy, co miesiąc otrzymujemy również wspomniany zestaw gier, które w ramach subskrypcji możemy dodać do swojej biblioteki bez żadnych dodatkowych kosztów. Do tego dochodzą jeszcze ekskluzywne zniżki w ramach Deals with Gold – posiadacze abonamentu mogą zaoszczędzić od 50 do 70 procent zarówno na grach, jak i dodatkach. Możemy ewentualnie zamienić swoją subskrypcję Gold na Ultimate, dzięki czemu mamy również Xbox Game Pass Ultimate. Szczegóły znajdziecie pod tym adresem.