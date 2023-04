EA nie chce sfinansować produkcji Alice: Asylum. American McGee wycofuje się z branży

American McGee ujawnił, że jego propozycja została odrzucona. Electronic Arts nie jest zainteresowane kontynuowaniem kultowej serii gier. W związku z tym Alice: Asylum nie powstanie.

W nowym poście na Patreonie, zatytułowanym „End of the Adventure”, twórca serii podzielił się wiadomością, że fani nie powinni spodziewać się nowej gry, ponieważ EA odrzuciło wszelkie możliwe kontynuacje gry. McGee założył konto w tym serwisie, mające być źródłem finansowania dla powstającej „biblii” projektu Alice: Asylum.

Alice: Asylum nie powstanie. McGee odchodzi z branży

Wygląda na to, że EA uznało, że nie da się zarobić na tym projekcie. Z kolei McGee uznał, że jego projekt się w ten sposób wyczerpał, a on sam nie ma innych pomysłów ani energii, aby poświęcić się stworzeniu nowej gry o Alicji. Nie jest także zainteresowany tworzeniem jakiejkolwiek innej gry i pozostawania w branży. Napisał również, że nawet jeśli komuś uda się przekonać EA do stworzenia Asylum, nie jest już zainteresowany. Obecnie ma zamiar skupić się na swojej rodzinie i biznesie.