Już jutro wystartują darmowe testy gry Company of Heroes 3

Choć od premiery gry Company of Heroes 3 dzieli nas ponad miesiąc. Jednak już jutro – 11 stycznia – wszyscy zainteresowani będą mogli wziąć udział w darmowych testach trybu wieloosobowych. Niestety, nie będzie można zagrać w kampanię; testy obejmują wyłącznie multiplayer, ponieważ są testami stricte technicznymi. Ich głównym celem będzie sprawdzenie, czy serwery poradzą sobie z dużą liczbą graczy, a także wyszukanie ewentualnych błędów.

Aby wziąć udział w testach, należy udać się na kartę gry Company of Heroes 3 na platformie Steam i odnaleźć ramkę z napisem Dołącz do Company of Heroes 3 Playtest, a następnie kliknąć przycisk Poproś o dostęp.Warto zaznaczyć, że