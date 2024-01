Alec Baldwin może trafić za kratki. Usłyszał zarzut nieumyślne spowodowanie na planie filmowym

Jeżeli sprawy przyjmą niekorzystny obrót dla Baldwina, to za takie przestępstwo może trafić do więzienia na 18 miesięcy. Dochodzenie wciąż nie wykazało, w jaki sposób ostra amunicja znalazła się na planie zdjęciowym. W przyszłym miesiącu rozpoczyna się proces Hannah Gutierrez-Reed, czyli osoby odpowiadającej za broń oraz amunicję na planie. podobnie staje w obliczu zarzutu nieumyślnego spowodowania śmierci jako osoba odpowiedzialna za broń i amunicję. Nie przyznała się do winy i stanie przed sądem w lutym. Pierwszy zastępca reżysera, Dave Halls przyznał się wcześniej do zarzutu wykroczenia jako osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo na planie, unikając w ten sposób potencjalnej kary więzienia.