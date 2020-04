Jak zaoszczędzić pieniądze pracując z domu? Wypróbuj kupon rabatowy, by kupić Office 2019 czy Windows 10 za 8,67 euro

News

Reklama ,

W odpowiedzi na nowe warunki firmy muszą myśleć strategicznie – określić, jakie narzędzia będą dla pracowników niezbędne podczas wykonywania pracy w domowym biurze. Mowa tu m.in. o sprzęcie, komputerach, rozwiązaniach chmurowych, dostępie do aplikacji biznesowych, ale nie można zapominać także o odpowiednim oprogramowaniu.

Office 2019 to najnowsza wersja pakietu firmy Microsoft, który zastępuje pakiet Office 2016 i oferuje obszerną gamę funkcji, o które rozbudowano Office 365 Plus w ostatnich kilku latach. Jeśli jesteś indywidualistą, którego okoliczności zmusiły do pracy zdalnej z domu i szukasz sposobu na tworzenie dokumentów tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych czy prezentacji, to szybko przekonasz się o wartości pakietu Office 2019.

Jeśli rozważasz zakup Office 2019, ale nie chcesz przepłacać, to dobrze trafiłeś. Keywolrds.com, to nowy rynek licencji i oprogramowania, który gwarantuje najlepsze ceny i rabaty nawet do 50%.

Office 2019 na KeyWorlds nabędziesz już za €58.99/$64.54, czyli za mniej niż połowę wyjściowej ceny. Dodatkowo możesz wykorzystać kupon promocyjny „Emkeys50”, by zredukować cenę jeszcze o połowę i nabyć Office 2019 za jedyne €32.44/$35.50.

Pakiet Office 2019 działa wyłącznie z systemem Windows 10, dlatego warto od razu rozszerzyć listę zakupów o najnowszy system operacyjny. Stosując kod kuponu Emkeys50, otrzymasz zestaw z dodatkowym 50% rabatem na Office 2019 Pro i Windows 10 Pro, a także Office 2019 Pro z Windows 10 Home.

Dla większości osób Office 2016 jest najbardziej znanym oprogramowaniem biurowym, ale licencje na pakiety często uważane są za zbyt drogie. W Microsoft Store cena Office 2016 opiewa na około 200 dolarów. Można jednak znaleźć tańszą alternatywę – na Keyworlds.com nabędziesz Office 2016 już jedyne 32,99 euro. Otrzymasz 40% zniżki ze specjalnym kodem „Em16keys40”.

Najnowszy system operacyjny dla domowego biura – Windows 10

Instalacja systemu Windows 10 to nie koniec korzyści, które płyną z posiadania aktualnego oprogramowania. Jednym ze składników systemu Windows 10 jest Cortana – interaktywny wirtualny asystent, który może na wiele sposobów wspomóc twoją pracę. Zaktualizuj system operacyjny już za jedyne 8,67 euro dzięki zastosowaniu kodu promocyjnego „Emkeys38” i wynikającym z niego 38% rabatem. Obok doskonałego oprogramowania KeyWorlds oferuje także świetną obsługę klienta, więc nie musisz się niczym martwić także po zakupie.

Szybka dostawa i najlepsza obsługa z Keysworlds.com

Keyworlds.com oferuje najlepszą obsługę. Krótko po zakupie otrzymasz zakupione produkty mailem, dzięki czemu nie musisz czekać na nadejście paczki, a od razu możesz przystąpić do pracy z nowym oprogramowaniem. Odpadają także koszty wysyłki. W przypadku jakichkolwiek problemów obsługa klienta Keysworlds.com jest do twojej dyspozycji.

Zamówienia – jak złożyć zamówienie w Keysworlds.com?

Keysworlds.com możliwie uprościło proces zakupu produktów. Oto krótki przykład z wykorzystaniem kodu rabatowego Emkeys38 przy zakupie Microsoft Windows 10 Professional. Wystarczy kliknąć przycisk „dodaj do koszyka” w opisie produktu. W koszyku kliknij „Zastosuj kod kuponu” i wprowadź kod Emkeys38. Następnie kliknij „Zastosuj rabat”, a stosowna kwota zostanie odjęta od wartości zamówienia.

Wpisz kod rabatowy w koszyku, aby zaoszczędzić więcej!

Jeśli klikniesz przycisk „Przejdź do kasy”, musisz tylko wybrać żądaną metodę płatności, wprowadzić dane i potwierdzić zamówienie. Po dokonaniu płatności otrzymasz zamówiony produkt w bardzo krótkim czasie przez e-mail - szybko i bez komplikacji! Wszystkie powyższe oferty są ważne, o ile dostępne są odpowiednie kody. Przed aktywacją zaleca się sprawdzenie instalacji wybranej wersji oprogramowania.

W przypadku problemów dostępna jest usługa wsparcia (service@keysworlds.com). Klucze aktywacyjne zostaną wysłane e-mailem kilka minut po dokonaniu płatności. Możesz płacić na różne sposoby, w tym korzystając z systemu PayPal.