Zajączek przyniósł darmowy Windows 10 Pro przy zakupie programów antywirusowych w BZFuture

Święta tuż za rogiem, ale próżno oczekiwać, że to one będą w centrum naszych zainteresowań. Nagły wybuch pandemii od nowa rozdał karty w wielu branżach, zmuszając większość z nich do wyjścia z bezpiecznych sieci wewnętrznych i pracę w trybie zdalnym z wykorzystaniem sieci globalnej.

Wizja nadchodzącego kryzysu sprawia, że efekty twojej ciężkiej pracy nabierają jeszcze większej wartości i znaczenia. Tym ważniejsze jest odpowiednie zabezpieczenie nie tylko ich, ale także danych, które mogą mieć decydujący wpływ na umowy i kontrakty z klientami.

Standardowe mechanizmy bezpieczeństwa systemu działają na krótką metę, ale nawet wbudowany w system Windows Defender nie zapewni pełnego bezpieczeństwa. Te można osiągnąć jedynie z pomocą autoryzowanego i rozbudowanego oprogramowania antywirusowego. Dzięki niemu będziesz mógł budować nie tylko kapitał finansowy, ale też zaufania zarówno w szeregach swoich pracowników, jak i klientów.

Na ciężkie i niepewne czasy przydają się odpowiednio skrojone pod nie promocje, a wizja bezpiecznego środowiska pracy może być tańsza, niż ci się wydaje. Już dziś skorzystaj z promocji na oprogramowanie antywirusowe w sklepie BZFuture, a Wielkanocny zajączek do każdej licencji dorzuci także darmowy klucz systemu Windows 10 Pro.

Jak aktywować produkt? (na przykładzie klucza McAfee)

Stwórz konto na stronie McAfee, kliknij menu Moje konto, wybierz Zrealizuj swoją kartę zakupową i wpisz kod aktywacyjny otrzymany od BZFuture. Zostaniesz poproszony o pobranie programu przypisanego do tego kodu. Status aktywacji można później sprawdzić bezpośrednio w pakiecie. Tam będzie widoczna informacja o rocznej licencji.

Jak aktywować klucz Windows 10 Pro lub zmienić licencję systemu

1.Gratisowy klucz do Windows 10 Pro można wykorzystać do aktywacji systemu na komputerze lub też zmiany wersji, na przykład z wersji Home na Pro. Można to zrobić w Ustawieniach -> System -> Informacje -> Zmień klucz produktu lub uaktualnij wersję systemu Windows -> Zmień klucz produktu.

2.Trzeba wpisać nowy klucz i następnie kliknąć przycisk Dalej. Po chwili oprogramowanie zostanie aktywowane i zostaną dodane nowe funkcje.

BZFuture zapewnia również wsparcie zarówno przed jak i po zakupach. Do wyboru macie czat z konsultantami lub adres e-mail service@bzfuture.com. Usługi oferowane są w systemie 24 godzin 7 dni w tym tygodniu.

