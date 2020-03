Netflix odpowiada na prośbę Komisji Europejskiej i ogranicza jakość obrazu podczas oglądania

News

Maria Wawrzyniak ,

Jeśli należycie do osób, które opłacają najdroższy abonament na Netfliksie, to nie mamy dla Was dobrych wieści.

Przedstawiciele platformy streamingowej Netflix poinformowali, że przez najbliższe trzydzieści dni ograniczy jakość transmisji strumieniowej dla użytkowników serwisu w Europie, aby zachować przepustowość w czasie kryzysu związanego przez pandemię koronawirusa SARS-COV-2. Jest to odpowiedź na prośbę Komisji Europejskiej, która zaznaczyła, że choć praca zdalna oraz strumieniowy przesył danych to niezwykle pomocne rozwiązania w obliczu obecnej sytuacji na całym świecie, tak nadmierne korzystanie z tych technologii prowadzi do znaczącego przeciążenia internetowej infrastruktury. Wszystko zaczęło się od pewnego wpisu na Twitterze, w którym Thierry Breton, sprawujący funkcję komisarza do spraw rynku wewnętrznego w Komisji Europejskiej, poinformował o odbyciu ważnej rozmowy z prezesem Netfliksa, Reedem Hastingsem. Po krótkim oświadczeniu Netfliksa pozostaje jedynak pytanie, co z klientami (czy raczej pieniędzmi klientów), którzy specjalnie płacą więcej za jakość HD lub 4K – na ten moment platforma nie potwierdziła, jak (i czy w ogóle) zamierza w tej sprawie zareagować. Jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, iż Netflix ma oferować jakość SD jedynie w wybranych godzinach, gdy zużycie sieci jest największe, korporacja może w ten sposób obronić się przed decyzją w sprawie zmiany ceny abonamentu.

