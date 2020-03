Zapomnijcie o fotelach dla graczy – oto łóżko gamingowe z (prawie) całym zestawem do... życia w jednym miejscu?

News

Maria Wawrzyniak ,

Fotele dla graczy? Było. To już przeszłość. Nadchodzi przyszłość – japońska firma Bauhutte specjalizująca się w projektowaniu mebli skierowanych w szczególności do graczy zaprezentowała gamingowe łóżko. Całość jest zestawem poszczególnych produktów firmy. Znajdziemy tutaj więc boczny stolik z regulacją, listwy do prądu, szufladki na jedzenie, regał na książki napoje energetyczne, koszyczek na pada, uchwyty do kubków. Oczywiście, główną atrakcją jest łóżko i trzeba przyznać, że wygląda naprawdę… wygodnie. Bauhutte wprost mówi: zamieszkajmy w łóżku i reklamuje zestaw jako wygodne środowisko, najpewniej do grania przez większość dnia. Czy chcielibyście w takim łóżku rzeczywiście zamieszkać? Cóż. Oceńcie sami.

