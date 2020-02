Kup oryginalnego antywirusa za pół ceny i uzyskaj bezpłatny klucz do systemu Windows 10 Pro na BZfuture!

News

Windows Defender nie zapewni całkowitego bezpieczeństwa w sieci. Sięgnij po licencjonowane oprogramowanie antywirusowe w promocyjnej cenie, a w prezencie otrzymasz klucz do systemu Windows 10 Pro.

Nieograniczony dostęp do internetu otworzył przed nami masę nowych możliwości, ale też wystawił na nieznane dotąd zagrożenia. Wystarczy prześledzić bieżące doniesienia, by przekonać się, jak wiele z nich pochodzi z niekontrolowanych wycieków danych. Oczywiste jest, że nikt z nas nie chce być tym, od którego te dane wyciekły.

Prywatne pliki czy materiały to tylko wierzchołek góry lodowej – w znacznie gorszym położeniu postawi cię wyciek danych twojej firmy, jej pracowników, a co najgorsze, także klientów. Utrata zarobków, krytyka opinii publicznej i nadszarpnięcie budowanego latami zaufania to początek problemów, których możesz uniknąć. Już dziś zacznij korzystać z sieci odpowiedzialnie – kup licencjonowane oprogramowanie antywirusowe.

Windows Defender świetnie sprawdza się w codziennym użytkowaniu, ale niewiele pomoże, gdy zostaniesz zaatakowany przez złośliwe oprogramowanie. Zwyczajny wirus, którego działanie będziesz w sanie ocenić sam, to teraz najmniejsze z zagrożeń. O wiele bardziej niepokojące są aplikacje typu ransomware czy spyware, które możesz znaleźć w każdej wiadomości mailowej. Niestety, nawet wsparcie Windows Defendera nie uchroni cię w zupełności.

Już dziś skorzystaj z promocji w BZFuture. Kup autoryzowane oprogramowanie antywirusowe, a w prezencie otrzymasz klucz licencyjny do systemu Windows 10 Pro. Podwójna ochrona zapewni komfort użytkowania, a przede wszystkim niezbędne dzisiaj bezpieczeństwo w sieci.

Jak kupić? (na przykładzie zakupu klucza McAfee):

1.Wejdź na stronę noworocznej wyprzedaży BZFuture i wybierz produkt, który chcesz kupić.

2.Utwórz konto BZFuture (możesz też zalogować się za pomocą mediów społecznościowych)

3.Dodaj wybraną pozycję do swojego koszyka wraz z kluczem do Windowsa 10 Pro OEM.

4.Windows 10 Pro OEM powinien być dostępny w cenie 0.00 złotych. Kliknij przycisk Potwierdź zamówienie.

5.Sposób zapłaty: karta kredytowa PayPal, FasterPay, PayPal, mint lub Alipay. Wybierz pożądaną opcję i kliknij Zapłać Teraz.

6.Po opłaceniu zamówienia otrzymasz swoje klucze do nabytych produktów na maila. Możesz też sprawdzić je w User Center.

Jak aktywować produkt? (na przykładzie klucza McAfee):

1.Stwórz konto na stronie McAfee, kliknij menu Moje konto, wybierz Zrealizuj swoją kartę zakupową i wpisz kod aktywacyjny otrzymany od BZFuture. Zostaniesz poproszony o pobranie programu przypisanego do tego kodu.

2.Możesz aktywować Windowsa 10 lub zmienić typ licencji z Home na Pro w Ustawieniach -> System -> Informacje -> Zmień klucz produktu lub uaktualnij wersję systemu Windows -> Zmień klucz produktu.

Nie strać okazji na tani zakup programu antywirusowego i dodatkowy prezent w postaci systemu operacyjnego Windows 10 Pro. Spiesz się, liczba kluczy do aktywacji systemu jest limitowana!

Jeśli masz jakieś pytania lub napotkałeś problemy przed lub po zakupie produktu na stronie BZFuture, możesz skontaktować się ze wsparciem poprzez czat lub email service@bzfuture.com (wnioski są rozpatrywane przez całą dobę).

