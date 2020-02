Frictional Games przygotowuje fanów na swoją nową produkcję i publikuje tajemniczy teaser

News

Maria Wawrzyniak ,

Już od dobrych kilku lat wiemy o tym, że studio Frictional Games pracuje nad nowym projektem, jednak nie mamy pewności, czy opublikowany wczoraj tajemniczy teaser pod tytułem I am Tasi (Jestem Tasi) jest bezpośrednim nawiązaniem do tego projektu. Atmosfera panująca w tym krótkim nagraniu jest jednak taka, jaką dobrze znają fani poprzednich gier deweloperów – niepokojąca i dość straszna. Filmik z początku nie przedstawia absolutnie niczego, wszędzie panuje ciemność, dopiero po chwili bohaterka (co sugeruje głos) otwiera oczy i orientuje się, że znajduje się na obcej (prawdopodobnie) pustyni podczas burzy piaskowej. Na końcu wypowiada słowa: I am Tasi. I am still Tasi. (Jestem Tasi. Ciągle jestem Tasi.) Na ten moment możemy jedynie spekulować – jak myślicie, o co tutaj chodzi?

https://youtu.be/1AKyIjYlcFo

