Jeśli powoli przymierzacie się do marcowych premier na Netflix, to powinniście wziąć pod uwagę także to, czego już niedługo platforma streamingowa Wam nie zaoferuje. Oto lista filmów, które znikną z oferty.

Nawet jeśli biblioteka filmów i seriali dostępnych na platformie streamingowej Netflix jest niezwykle obszerna, to nie da się ukryć, że podlega nieustannym rotacjom. O ile o seanse z oryginalnymi produkcjami Netfliksa możemy być spokojni, to wraz z zakończeniem umów licencyjnych niektóre z filmów muszą na dłuższy czas pożegnać się z platformą. Nie tak dawno wspominaliśmy o części marcowych premier, a teraz skupimy się na tym, czego w nadchodzącym miesiącu już nie obejrzymy.



Z końcem lutego z Netflix zniknie aż 36 filmów, więc jeśli macie solidne zaległości, to raczej nie uda Wam się zobaczyć wszystkiego. Na szczęście na liście jest sporo leciwych tytułów, więc spokojnie możecie wybrać coś na ostatnie dni miesiąca. Co zniknie z Netflix w marcu?

Filmy, które znikają z oferty Netflix w marcu

Blue Mountain State: The Rise of Thadland;

Boski chillout;

Bracia przyrodni;

Court;

Człowiek roku;

Deathgrip;

Dzień dobry, kocham cię!;

Egzorcyzmy Emily Rose;

Faceci w czerni;

Faceci w czerni 2;

Figaro Pho;

Hot Bot;

Infiltracja;

Jackie;

Jeździec bez głowy;

Karate Kid;

Lego Elves;

Lemony Snicket: Seria niefortunnych zdarzeń;

Małżeństwo na czas określony;

Na fali;

Nietykalni;

Ninjago – mistrzowie spinjitzu;

Ninjago – mistrzowie spinjitzu: Tajemnice ninja;

Nise: The Heart of Madness;

Obietnica;

Operacja Avalanche;

Pacific Heights;

Pod Mocnym Aniołem;

Pokojówka na Manhattanie;

Polowanie na Czerwony Październik;

Raport mniejszości

Revelations;

Siedem dusz;

Sustainable;

Ugly;

Wściekłe psy.

