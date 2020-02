Kup oprogramowanie antywirusowe Genuine Kaspersky za pół ceny i zgarnij darmowy klucz systemu Windows 10 Pro!

News

Wyobraź sobie, że przeglądając sieć natknąłeś się na swoje prywatne zdjęcia czy materiały wideo, albo co gorsze, wszyscy użytkownicy sieci mają nielimitowany dostęp do danych twoich i pracowników twojej firmy. Kłopotliwe pytania, zerwane kontrakty, utrata zysków i nadszarpnięcie budowanego latami wizerunku, to tylko początek problemów. Zastanawiasz się pewnie, gdzie był wtedy Windows Defender? Na miejscu, ale niestety chociaż wbudowane oprogramowanie Microsoftu radzi sobie nieźle, to nie gwarantuje pełnego bezpieczeństwa. To może zapewnić jedynie specjalistyczne oprogramowanie antywirusowe.

Szybki zakup, instalacja i o takie pojęcia jak ransomware czy spyware możesz traktować jedynie jako ciekawostkę. Korzystaj z sieci bez strachu o własne bezpieczeństwo, otwieraj wiadomości mailowe, a wszelkie inwazje wirusów czy złośliwego oprogramowania zostaną natychmiast powstrzymane. Niestety Windows Defender wciąż nie jest pełną gwarancją cybernetycznego bezpieczeństwa, a na dodatek może utrudnić korzystanie z niektórych autoryzowanych aplikacji, by uniknąć konfliktów. W międzyczasie jego uwadze umknie złośliwe oprogramowanie, a o jego przeniknięciu dowiesz się wtedy, gdy będzie już za późno.

Prace nad usprawnieniem Windows Defender wciąż trwają, ale co z bezpieczeństwem Twoich plików w tym czasie? Już dziś zapewnij sobie i swoim danym miesiące pełnej ochrony – kup licencję na popularne oprogramowanie antywirusowe w sklepie Bzfuture, a w prezencie otrzymasz klucz do systemu Windows 10 Pro.

WAŻNE: Prezent w postaci Wklucza Windows 10 Pro OEM dostępny jest wyłącznie dal zakupów poprzez załączone w wiadomości odnośniki. Pominięcie linku oznacza zakup oprogramowania antywirusowego bez Windows 10 Pro.

Jak kupić? (na przykładzie zakupu klucza McAfee)

1. Wejdź na stronę noworocznej wyprzedaży BZFuture i wybierz produkt, który chcesz kupić.

2. Utwórz konto BZFuture (możesz też zalogować się za pomocą mediów społecznościowych)

3. Dodaj wybraną pozycję do swojego koszyka wraz z kluczem do Windowsa 10 Pro OEM.

4. Windows 10 Pro OEM powinien być dostępny w cenie 0.00 złotych. Kliknij przycisk Potwierdź zamówienie.

5. Sposób zapłaty: karta kredytowa PayPal, FasterPay, PayPal, mint lub Alipay. Wybierz pożądaną opcję i kliknij Zapłać Teraz.

6. Po opłaceniu zamówienia otrzymasz swoje klucze do nabytych produktów na maila. Możesz też sprawdzić je w User Center.

Jak aktywować produkt? (na przykładzie klucza Kaspersky)

1.Pobierz oprogramowanie antywirusowe (dla Kaspersky Internet Security domyślną stroną jest Kaspersky.pl). Zainstaluj program, uruchom go i wprowadź klucz udostępniony przy zakupie w sklepie BZfuture.

2.Możesz aktywować Windowsa 10 lub zmienić typ licencji z Home na Pro w Ustawieniach -> System -> Informacje -> Zmień klucz produktu lub uaktualnij wersję systemu Windows -> Zmień klucz produktu.

Nie strać okazji na tani zakup programu antywirusowego i dodatkowy prezent w postaci systemu operacyjnego Windows 10 Pro. Spiesz się, liczba kluczy do aktywacji systemu jest limitowana! Podaruj sobie prezent na Walentynki.

Jeśli masz jakieś pytania lub napotkałeś problemy przed lub po zakupie produktu na stronie BZFuture, możesz skontaktować się ze wsparciem poprzez czat lub email service@bzfuture.com (wnioski są rozpatrywane przez całą dobę).

