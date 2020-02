News

Kiepska sprzedaż strategii A Year of Rain przekreśliła jej dalszy rozwój, ale też znacząco nadszarpnęła budżet firmy. Czy Daedalic będzie miał szansę stworzyć Lord of the Rings: Gollum?

Wygląda na to, że końcówka minionego roku była szczególnie niefortunna dla niemieckiego dewelopera i wydawcy Daedalic Entertainment. W najnowszym komunikacie firma poinformowała, o zmianie planów związanych z wydaną we Wczesnym Dostępie strategią A Year of Rain, a te spowodowane są kłopotami finansowymi ekipy. Wiele wskazuje na to, że na szali leży nie tylko los przywołanego RTS-a, ale też zapowiedzianej w minionym roku przygodowej gry akcji w świecie Władcy Pierścieni – Lord of the Rings: Gollum.

Wydana w minionym roku strategia czasu rzeczywistego A Year of Rain, to mówiąc wprost, komercyjna porażka. Nastawiona na dwuosobową kooperację produkcja nie trafiła w gusta graczy i zgodnie z informacjami przekazanymi przez twórców, od dnia debiutu w Steam Early Access dorobiła się jedynie 5 tysięcy użytkowników. Kiepska sprzedaż wczesnej wersji tytułu pociągnęła w dół finanse całej firmy, gdyż Daedalic przeznaczyło spore fundusze na wyprodukowanie i rozwój tytuł. Teraz posiadacze udziałów szukają nowego modelu biznesowego, który pozwoli im utrzymać się na powierzchni.



Przed kilkoma dniami Daedalic poinformowało o zamrożeniu dalszego rozwoju i wsparcia dla przywołanego już A Year of Rain. Posiadacze gry dalej będą mogli korzystać z rozgrywek sieciowych, ale bez automatycznego systemu dobierania i w systemie peer-to-peer. Deweloperzy zamierzają w najbliższym czasie wypuścić na Steam ukończone już mapy, ale nie wiadomo, czy kiedykolwiek gra doczeka się finalnej wersji.

Problemy finansowe stawiają pod wielkim znakiem zapytania również przygodową grę w uniwersum Tolkiena. Nie wiadomo jak zmiana modelu biznesowego wpłynie na produkcję Lord of the Rings: Gollum, ale raczej nie powinniśmy silić się na zbytni optymizm. Pozostaje czekać na kolejne doniesienia i liczyć, że Daedalic znajdzie wyjście z trudnej sytuacji.



Jak przyznali twórcy A Year of Rain, od czasu premiery na Steam otrzymali od graczy masę uwag, niektóre były pochlebne, inne krytyczne. Wydaje się, że największą przeszkodą gry okazała się innowacyjna formuła zmuszająca graczy do zabawy w dwuosobowej kooperacji, bez szans na zabawę prawdziwie solową – nieobecność drugiego gracza skutkowała współpracą z SI.



Będziemy śledzić rozwój wydarzeń i poinformujemy Was, gdy twórcy zdecydują się skomentować przyszłość swoją i Lord of the Rings: Gollum.

