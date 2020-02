News

Sytuacje, w których wyciekają prywatne dane lub informacje firmowe należą do szczególnie nieprzyjemnych – błyskawicznie stajesz się narażony na kontakt z opinią publiczną, a Twoja firma traci swoje szanse na zarobienie pieniędzy. W dzisiejszych czasach cybernetyczne bezpieczeństwo jest problemem jednych i drugich, a co gorsze, wirusy są jedynie wycinkiem niebezpieczeństw, które musisz brać pod uwagę, korzystając z sieci. Ransomware, spyware i rozmaite typy złośliwego oprogramowania to nie tylko problem komputera, ale przede wszystkim Twój.

Windows Defender to dobre rozwiązanie jedynie na krótką metę – w dłuższej perspektywie może ograniczyć Twoje działania, blokując automatyczny dostęp do bezpiecznych programów dla uniknięcia konfliktu. Do tego ma oczywiste ograniczenia, a najważniejszym z nich jest słaba wydajność w sprawdzaniu złośliwego oprogramowania, przy czym niektóre jego rodzaje wciąż mogą pozostać przez Windows Defender w ogóle niezauważone. Nawet jeśli stan wykrywania znacznie poprawił się w ostatnich latach, to wciąż nie jest tak idealny, jak moglibyśmy oczekiwać.

Windows Defender nie tylko nie skanuje ani wiadomości e-mail w przeglądarce internetowej, ale też w dedykowanych poczcie programach. Dodatkowo program bardzo słabo radzi sobie z blokowaniem złośliwego oprogramowania czy adresów stron internetowych. Powinieneś być świadomy, że Windows Defender nie ochroni Twojego komputera w pełni – potrzebujesz do tego niezawodnego oprogramowania antywirusowego.

Sklep internetowy BZfuture prowadzi dużą wyprzedaż. Oferuje licencje na popularne oprogramowanie antywirusowe (McAfee, Kaspersky, Bitdefender, Avast i Avira) za połowę zwykłej ceny z kluczem, a na Windows 10 Pro jako prezent.

Jak kupić? (na przykładzie zakupu klucza Kaspersky)

Wejdź na stronę noworocznej wyprzedaży BZFuture i wybierz produkt, który chcesz kupić. Utwórz konto BZFuture (możesz też zalogować się za pomocą mediów społecznościowych) Dodaj wybraną pozycję do swojego koszyka wraz z kluczem do Windowsa 10 Pro OEM. Windows 10 Pro OEM powinien być dostępny w cenie 0.00 złotych. Kliknij przycisk Potwierdź zamówienie. Sposób zapłaty: karta kredytowa PayPal, FasterPay, PayPal, mint lub Alipay. Wybierz pożądaną opcję i kliknij Zapłać Teraz. Po opłaceniu zamówienia otrzymasz swoje klucze do nabytych produktów na maila. Możesz też sprawdzić je w User Center.

Jak aktywować produkt? (na przykładzie klucza McAfee)

1.Stwórz konto na stronie McAfee, kliknij menu Moje konto, wybierz Zrealizuj swoją kartę zakupową i wpisz kod aktywacyjny otrzymany od BZFuture. Zostaniesz poproszony o pobranie programu przypisanego do tego kodu.

2.Możesz aktywować Windowsa 10 lub zmienić typ licencji z Home na Pro w Ustawieniach -> System -> Informacje -> Zmień klucz produktu lub uaktualnij wersję systemu Windows -> Zmień klucz produktu.

Nie strać okazji na tani zakup programu antywirusowego i dodatkowy prezent w postaci systemu operacyjnego Windows 10 Pro. Spiesz się, liczba kluczy do aktywacji systemu jest limitowana!

Jeśli masz jakieś pytania lub napotkałeś problemy przed lub po zakupie produktu na stronie BZFuture, możesz skontaktować się ze wsparciem poprzez czat lub email service@bzfuture.com (wnioski są rozpatrywane przez całą dobę).

