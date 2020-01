Film animowany Mortal Kombat Legends: Scorpion's Revenge otrzymał kategorię R

Popkultura

Maria Wawrzyniak ,

Jakiś czas temu informowaliśmy Was o produkcji filmu animowanego Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge. Wiemy już, że choć nie ujawniono jeszcze oficjalnej daty premiery, produkcji możemy spodziewać się w kinach jeszcze w pierwszej połowie bieżącego roku. Nie znamy również szczegółów na temat fabuły, aczkolwiek zgodnie z tym, co wskazuje nazwa, dostaniemy historię koncentrującą się na wojowniku Skorpionie. Teraz wiemy jednak, że oficjalnie film nie będzie dla każdego – Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge otrzymało kategorię wiekową R, co oznacza, że film nie jest przeznaczony dla widzów poniżej 17 roku życia.

Tą informacją podzielił się na Twitterze współtwórca cyklu Mortal Kombat oraz obecny członek studia NetherRealm – Ed Boon. Przy Scorpion’s Revenge mężczyzna pełni rolę konsultanta kreatywnego. Przy okazji wspomniał również, że nie jest to jedyny film od Warner Bros. spod znanego szyldu, któremu Motion Picture Association of America przyznało kategorię wiekową R. Możemy się więc spodziewać, że Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge nie będzie przejmować się pokazywaniem brutalności, z której koniec końców cykl Mortal Kombat słynie. Przypomnijmy również, że reżyserem produkcji jest Ethan Spaulding, za scenariusz odpowiada Jeremy Adams, zaś producentami są: Rick Morales, Sam Register i Jim Krieg. Tytułowemu bohaterowi głosu użyczy Patrick Seitz.

