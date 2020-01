Prace nad The Elder Scrolls VI nabierają tempa? Nowe oferty pracy na stronie Bethesdy napełniają graczy nadzieją

News

Maria Wawrzyniak ,

Fani marki The Elder Scrolls już od dawna z niecierpliwością czekają na pełnoprawną szóstą część cyklu, jednak Bethesda nie wydaje się śpieszyć. Właśnie dlatego internauci praktycznie natychmiast zaczęli zastanawiać się, co oznaczają nowe oferty pracy w zespole Bethesda Game Studios, które pojawiły się na oficjalnej stronie ZeniMaxu. Szczególnie interesująca okazała się być oferta dla programisty, ponieważ jego zadaniem miałaby być implementacja nowych elementów rozgrywki, jak na przykład zachowania graczy oraz postaci, interfejsu użytkownika i mechanik walki. Warto jednak pamiętać, że tak naprawdę ogłoszenia mogą dotyczyć dwóch projektów. Pierwszym z nich jest Starfield, czyli RPG osadzone w kosmosie, które zostało zapowiedziane na targach E3 2018 – już wtedy istniała grywalna wersja tytułu, dlatego w tym przypadku niezbyt logiczne jest rozpoczynanie od podstawowych kwestii wymienianych w ogłoszeniach. Drugim tytułem jest natomiast The Elder Scrolls VI, wyczekiwana od niepamiętnych czasów pełnoprawna kontynuacja legendarnej serii RPG. Gdy Starfield miało już grywalną wersję, TES VI było na etapie preprodukcji – stąd spekulacje, że twórcy postanowili zabrać się za szóstkę ze zdwojoną siłą i poszukują rąk do pracy. Jeżeli więc okaże się to prawdą, w najbliższej przyszłości możemy spodziewać się nowych informacji na temat gry. Podkreślamy oczywiście, że to wciąż są jedynie domysły. Pozostaje mieć nadzieję, że Bethesda wstanie z kolan, a my jeszcze w tym wieku usłyszymy coś interesującego – coś, co nie będzie związane z kolejnym absurdalnym problemem w Falloucie 76 na przykład.

