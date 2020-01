Wczoraj kilka sekund, dzisiaj cały zwiastun – oto wewnętrzna prezentacja gry Godfall

News

LM ,

Jeśli udostępniony wczoraj przedsmak gry Godfall rozbudził Waszą ciekawość i chętnie zobaczylibyście coś więcej z najnowszego slashera zmierzającego na PC i PlayStation 5, to cóż… dobrze trafiliście. Po wczorajszym kilkusekundowym przecieku do sieci trafił kompletny wewnętrzny zwiastun rozgrywki z Godfall, który – co warto podkreślić – datowano na 2019 rok. Nie wiemy, jak dalece idących zmian doczekał się projekt względem tego, co widzimy na załączonym poniżej materiale. Dodatkowo, z uwagi na naturę zwiastuna, który miał służyć jedynie do wewnętrznego obiegu, powinniśmy zakładać, że rozgrywkę uchwycono na pecetach, a na oficjalną prezentację rozgrywki z PlayStation 5 przyjdzie nam jedynie cierpliwie czekać. Według plotek oficjalna prezentacja nowych maszynek Sony może nastąpić już 5 lutego.



Godfall zmierza na PC i PlayStation 5 jako sieciowy looter-slasher wyprodukowany wspólnymi siłami Counterplay Games i Gearbox Publishing. Premiera jeszcze w tym roku.

https://www.youtube.com/watch?v=QN9CKmiGQVQ

