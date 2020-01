News

Sea of Thieves zadebiutowało 20 marca 2018 roku na Xbox One i komputerach osobistych. Gra miała głównie na celu przyciągnąć możliwie jak najwięcej graczy do konsoli Microsoftu i, choć zebrała dość mieszane recenzje, a problemów technicznych wcale nie brakowało, wychodzi na to, że udało jej się osiągnąć sukces – deweloperzy ze studia Rare, które odpowiada za stworzenie tytułu, pochwalili się wczoraj, że w Sea of Thieves zagrało już ponad 10 milionów osób. Oczywiście, należy wciąż pod uwagę fakt, iż tytuł był (i jest nadal) dostępny dla posiadaczy abonamentu Xbox Game Pass już od dnia premiery. Tak czy siak, liczba jest całkiem imponująca. Za kilka dni na serwerach gry wyląduje także kolejna aktualizacja, o której możecie dowiedzieć się więcej w specjalnym filmie zamieszczonym poniżej. A jeżeli zalogujecie się do Sea of Thieves między 15 a 22 stycznia, będziecie mogli odebrać limitowany żagiel i unikalną emotkę.

