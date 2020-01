Call of Duty: Modern Warfare postanowiło wysłuchać próśb graczy

News

Maria Wawrzyniak ,

Tryb wieloosobowy Call of Duty: Modern Warfare zmaga się z kilkoma problemami od premiery. Sporo rzeczy wymaga dopracowania i ewentualnych aktualizacji, ale niewątpliwie jedną z najbardziej pożądanych zmian przez społeczność jest zwiększenie miejsca na niestandardowe wyposażenie. Jak wiecie, lub też nie, obecny system pozwala jedynie na użycie pięciu slotów – to jednak ma się niedługo zmienić, bowiem Joel Emslie, dyrektor artystyczny, oznajmił w jednym ze swoich komentarzy w serwisie Reddit, że Infinity Ward pracuje nad wprowadzeniem dodatkowych miejsc na niestandardowe wyposażenie. Nie zdradził wprawdzie, kiedy możemy spodziewać się aktualizacji, która wprowadziłaby te zmiany i zaznaczył, że jeżeli nie zostanie to odpowiednio i dogłębnie przetestowane, może skutkować okropnymi błędami. Co nie zmienia faktu, że dla wielu graczy będzie to świetna wiadomość.

Przypomnijmy, że Call of Duty: Modern Warfare zadebiutowało 25 października 2019 roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 4 i Xbox One. Zainteresowanych odsyłamy również do naszego kompendium na temat gry oraz do recenzji.