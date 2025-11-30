2 grudnia startuje pre-patch do Midnight - WoW dostaje domki!

Zawsze zachodziłem w głowę czemu w World of Warcraft nie ma żadnego systemu housingu.
Szykujcie cyfrowe portfele, bo nadchodzi czas wydawania złota na dekoracje w Waszych osobistych zakątkach Azeroth. Czy streamerzy będą mieli prywatne wyspy?
Szykujcie cyfrowe portfele, bo nadchodzi czas wydawania złota na dekoracje w Waszych osobistych zakątkach Azeroth. Czy streamerzy będą mieli prywatne wyspy?
Zawsze zachodziłem w głowę czemu w World of Warcraft nie ma żadnego systemu housingu.
Koncepcja na odsysanie złota od gracza była już dobrze przetestowana choćby w Tibii, więc kwestią czasu chyba było to, aby WoW też sięgnął po ten sposób monetyzacji.
Co najlepsze, tutaj też wbijamy poziom, który odblokuje następne możliwości dekoracji.
“Wysiłki” polegać będą na dość klimatycznych zadaniach, choć pewnie z czasem zaczną się nudzić.
Nie brakuje jednak smaczków do odkrywania na całej mapie, więcej Wam nie pokażę, sami sobie poklikacie.
Map jest też trochę, okolice są przeróżne, więc każdy powinien znaleźć idealny setting.
Dochodzimy jednak do gorzkiej części rozgrywki, czyli płatności. Wydaje mi się, że Housing jest obliczony na pochłonięcie potężnej ilości złota.
Progresja jest bowiem dostępna dla całego Warband, więc będzie można bawić się dekoracjami na altach.
Nie zabrakło też misji dziennych, które dadzą nam dodatkową walutę do zakupu ulepszeń.
Widać też robotę dla profesji, bo kolorowanie wszelkich powierzchni wymaga barwników, które spotykało się w Inskrypcji.
Zapewne z każdej będą jakieś dekoracje.
Kolorowanka będzie sporo, więc czuje gorące czasy na AH.
Mam nadzieję, że nie pochłonie Wam to więcej czasu, bo jak wiecie, inflacja w WoWie jest odczuwalna i w nowym dodatku te rzeczy będą do kupienia za relatywnie mniej wysiłku.
Na razie robiłbym więc tylko daily, aby odblokować jak najwięcej poziomów domu, bo to wydaje się jedynie czasowo ograniczony element, który jest warty podgonienia.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!